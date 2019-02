Danas ujutru slab mraz, tokom dana i oblaci i sunce

BEOGRAD – U Srbiji danas ujutru mestimično magla i slab mraz, a tokom dana malo do umereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena.

Na krajnjem istoku i jugoistoku ujutro i pre podne uz više oblačnosti moguća je slaba kiša u nižim predelima, a na planinama provejavanje snega. Vetar će biti slab i umeren, ujutro i pre podne severozapadni, od sredine dana istocni i jugoistocni.

Jutarnja temperatura od -4 do 2 C, najviša dnevna od 3 do 8 C, saopštio je Republicki hidrometeoroloski zavod.

U Beogradu će biti malo do umereno oblacno sa duzim periodima suncanog vremena. Vetar slab i umeren, ujutro i pre podne severozapadni, od sredine dana istocni i jugoistocni.

Jutarnja temperatura od -1 do 1 C, najviša dnevna oko 7 C.

Izgledi vremena za sedam dana – do 14. februara:

U petak prolazno naoblacenje uz mogucnost kratkotrajne kise u zapadnim i centralnim krajevima. Za dane vikenda i pocetkom naredne sedmice malo do umereno oblacno, sa duzim periodima suncanog

vremena uz postepen porast temperature.

Krajem perioda naoblacenje, mestimicno sa kisom, u planinskim predelima sa snegom. Dnevna temperatura u padu.

(Tanjug)