Danas umereno do potpuno oblačno i malo hladnije

Najniža temperatura od -1 do 7, a najviša od 7 do 10, u Negotinskoj Krajini do 14 stepeni.

Vetar slab i umeren, u planinskim predelima i istocnoj Srbiji još ujutro i pre podne povremeno jak, severnih smerova. Vetar će u toku noći biti u skretanju na jugoistočni, a na jugu Banata i u pojačanju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.