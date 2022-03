Deci preminulog ratnog vojnog invalida iz Brzog Broda uz pomoć donacija renovirana kuća

Zahvaljujući Fondaciji „Pokreni život“ u proteklih mesec dana renovirana je kuća u Brzom Brodu u kojoj živi šestoro dece ratnog vojnog invalida Bojana Cvetkovića i njegova majka Dušanka, a oni su dobili pomoć i za plaćanje dugova za vodu i struju.

Cvetković je preminuo oktobra prošle godine, a brigu o porodici preuzela je njegova jedva pokretna majka koja boluje od Parkinsonove bolesti i najstariji, dvadesetdvogodišnji sin Nikola.

Za težak život porodice javnost je saznala nakon što je mladić, pritisnut nemaštinom i siromaštvom, pokušao samoubistvo skokom sa terase porodične kuće.

Dušan Miljković iz Fondacije „Pokreni život“ rekao je danas da je za sredjivanje kuće utrošeno oko 18.000 evra.

„Uradjeni su svi zidovi, postavljena fasada, postavljen laminat, sredjene sanitarije u kupatilima na oba sprata i postavljena nova stolarija“, istakao je Miljković.

Prema njegovim rečima, svi ti radovi ne bi bili završeni bez firmi koje su donirale opremu i gradjevinski materijal, kao i bez donacija humanih ljudi.

„Cvetkovićima je potreban još i nameštaj i pokućstvo. Nastavićemo da im kontinuiramo pomažemo, jer je velika porodica, sa velikim brojem dece i njihovi troškovi su veliki“, izjavio je Miljković.

On je apelovao na sve humane ljude da podrže i druge porodice slanjem SMS poruke na broj 3800.

Nikola Cvetković se u ime svoje bake, braće i sestara, zahvalio svim humanim ljudima na pomoći.

„Svi smo veoma srećni, verujemo da će biti još boljih dana za nas. Sve je prelepo, potrebna nam je samo još sloga u kući“, izjavio je Cvetković.

Kako je kazao, maštao je o tome da jednoga dana ima lep dom, ali nije očekivao da će biti tako lep kao sada.

On je rekao da se on i njegov sedamnaestogodišnji brat još nisu odazvali pozivu vlasnika pojedinih privatnih firmi da ih zaposle, zato što je brat još maloletan, a on još mora da odlazi na lekarske kontrole i bude pod terapijom.

(Beta)

