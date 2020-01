Delez uveo semafor za zdraviji izbor namirnica (VIDEO)

Kompanija „Delez“ je u saradnji sa stručnjacima u oblasti ishrane danas je predstavila sistem dodatnog nutritivnog obeležavanja proizvoda „nutri-skor“ (Nutri Score) čiji je cilj da pomogne potrošačima u izboru zdravijih proizvoda.

Nutricionista dijetetičar Ana Petrović rekla je da „nutri-skor“ predstavlja „projekat semafora organizovan u cilju ostvarivanja zdravijih navika potrošača“.

„‘Nutri-skor’ sistem omogućava da na pakovanjima proizvoda vidimo oznake A, B, C, D i E, i boje od zelene do crvene. Ono što je zelena boja to je zdravije, makronutrijenti i nutrijenti, poput složenih ugljenih hidrata, puno vlakana, voća. Dok E oznaka kaže da proizvod može sadržati više zasićenih masti, masnih kiselina, rafinisanih ili prostih šećera i te proizvode treba izbegavati“, objasnila je Petrović.

Prema njenim rečima, izmedju oznake A i E su proizvodi koji mogu sadržati pomešano sve nutrijente i da je veoma važno da namirnice u ishrani budu dobro iskombinovane, izabrane i termički obradjene.

„Treba unositi svih sedam grupa namirnica i treba jesti nekoliko puta u toku dana u manjim obrocima. Ono što predlažem ujutru za doručak jeste palenta sa manje masnim kiselo-mlečnim sadržajem, ovsene pahuljice u kombinaciji sa svežim voćem. Ljudi koji imaju dijabetes treba da biraju namirnice sa nižim glikemijskim indeksom“, navela je Petrović.

Istakla je da uz svaki obrok treba pojesti veliku porciju salate, a da od poslednjeg obroka do odlaska na spavanje treba da protekne najmanje dva sata.

Ona je rekla da je doručak osnova uspešnog dana i ako se preskoči može se izazvati hipoglikemija koja za posledicu ima drhtavicu, nervozu i prejedanje u drugom delu dana.

„Važno je doručkovati u prva dva sata posle budjenja, a idealan jelovnik je onaj koji je prilagodjen pojedincu i zavisi od pola, godina starosti, navika, obaveza, zdravstvenog stanja, stanja uhranjenosti i drugih faktora.

Treba, kako je rekla, voditi računa ne samo o količini šećera koja se unosi, već i o količini soli jer je dozvoljeni dnevni unos soli pet grama na dan, a ukoliko se koristi u preteranim količinama zadržava vodu u organizmu i podiže krvni pritisak. Podsetila je da najviše soli ima u suhomesnatim proizvodima, začinima, slatkišima, grickalicama i namazima.

Proizvode sistemom „nutri-skor“ u Srbiji obeležavaju Maksi, Tempo i Shop@Go prodavnice, pa potrošači mogu izračunati ukupan skor kalorija, proteina, soli, zasićenih masnih kiselina i šećera, rečeno je na predstavljanju Projekta dodatnog obeležavanja proizvoda.

Menadžer korporativnih komunikacija kompanije Delez Srbija Milica Popović rekla je da je ta kompanija strateški posvećena zdravoj ishrani.

„Zato smo uveli sistem ‘nutri-skor’ ili nutritivni semafor i time kupcima olakšali izbor namirnica u skladu sa ličnim nutritivnim potrebama“, rekla je Popović.

Dodala je da je važno da potrošači prilikom odabira proizvoda čitaju deklaracije, a sistem semafora će olakšti izbor i pomoći u balansiranju sadržaja obroka.

(Beta)