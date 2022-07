Delovi Grocke danas bez vode

BEOGRAD – Zbog radova na vodovodnoj mreži u Grockoj, pojedini građani u toj opštini danas od sedam sati do ponoći neće imati vodu.

Bez vode će ostati potrošači u ulicama Profesora Vasića (od „Amana“ do Smederevskog puta), Smederevski put (od Profesora Vasića do reke Bolečice), Kružni put (od Smederevskog puta do Prvomajske), deo naselja Ritopek (iza restorana „Mirovica“) i Put za Ritopek.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je suto-cisterne, a potrošačima se savetuje da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.