Delovi Starog grada i Voždovca sutra bez vode

BEOGRAD – Deo potrošača u Starom gradu i na Voždovcu ostaće sutra bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži.

Na Starom gradu će od 8.30 do 18 sati, bez vode ostati potrošači u Skenderbegovoj ulici (od Dubrovačke do Kapetan Mišine) i Knićaninovoj (od Skenderbegove do Visokog Stevana).

Na sajtu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ navodi se i da će na Voždovcu, od 12 do 15 sati, bez vode biti potrošači u Avalskoj ulici (od broja 15 do broja 75) u naselju Beli Potok.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošačima se apeluje da pripreme neophodnu zalihu za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

