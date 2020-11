Delovi Starog grada i Voždovca sutra bez vode

BEOGRAD – Zbog povezivanja novopoloženog cevovoda na vodovodnoj mreži sa postojećim na opštini Stari grad sutra, od sedam sati do ponoći, vodu neće imati potrošači u 11 ulica.

Kako se navodi na sajtu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, bez vode će biti potrošaci u ulicama Cara Dušana (od Tadeuša Košćuška do Višnjićeve), Višnjićevoj (od Strahinjića Bana do Cara Dušana), Kralja Petra (od Uzun Mirkove do Cara Dušana), Strahinjića Bana (od Tadeuša Košćuška do Kneginje Ljubice), Dubrovačkoj, Cara Uroša.

(Tanjug)

