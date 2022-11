Delovi Starog grada i Vračara sutra bez vode

BEOGRAD, 14. novembra (Tanju) – Pojedini građani Starog grada i Vračara sutra neće imati vodu, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u tim opštinama.

Na Starom gradu, od osam sati do ponoći, bez vode će ostati potrošači u ulicama Dobračina (od Cara Dušana do Dunavske), Skenderbegova (od Kapetan Mišine do Francuske),

Gundulićev venac (od Kapetan Mišine do Žorža Klemansoa) i

Dositejeva (od Cara Dušana do Senjanina Ive).

Kako je saopšteno iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Na Vračaru će od osam do 22 sata bez vode ostati potrošači u ulicama Černiševskog i Maksima Gorkog (od Vukice Mitrović do Šumatovačke).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošačima se savetuje da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

(Tanjug)

