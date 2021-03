BEOGRAD – Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na Starom gradu, Voždovcu i u Zemunu, pojedini građani tih opština sutra neće imati vodu.

Na Starom gradu će od osam sati do ponoći bez vode biti potrošači u Skadarskoj ulici, Gospodar Jevremovoj (od Skadarske do Francuske) i Francuskoj (od Braće Jugovića do Cara Dušana).

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.