Deo od Ulice Pere Velimirovića do Košutnjaka do proleća

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je danas radove na rekonstrukciji Bulevara patrijarha Pavla i najavio da će potez od Ulice Pere Velimirovića do Košutnjaka, koji se trenutno radi, biti završen do proleća sledeće godine, a da se očekuje da će do proleća 2022. godine bulevar biti spojen sa Mostom na Adi.

Vesić je novinarima, nakon obilaska radova, rekao da je rekonstrukcija Bulevara patrijarha Pavla jedan od najkompleksnijih projekta u Beogradu koji je počeo pre nekoliko godina izmeštanjem korita Topčiderske reke, što je bilo neophodno kako bi počela rekonstrukcija saobraćajnice koja podrazumeva njeno proširenje.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.