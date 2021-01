Deo oko Bulevara kralja Aleksandra i Vračara bez grejanja

BEOGRAD – Potrošači koji žive na području koje pokriva toplana Konjarnik od 15 časova su ostali bez grejanja, dok je potrošačima na Vračaru grejanje slabije nego inače, saopštile su Beogradske elektrane.

Problemi su nastali zbog kvara na toplovodu, a bez grejanja su ostali potrošači u rejonu duž Bulevara kralja Aleksandra, od Ustaničke do Vukovog spomenika sa okolnim ulicama, odnosno od Bulevara kralja Aleksandra do Vojislava Ilića i Mileševske s jedne strane, kao i od Bulevara kralja Aleksandra do ulica Svetog Nikole i Veljka Dugoševića, s druge strane.

Ekipe za hitne intervencije su na terenu i popravljaju kvar, a očekuje se da će potrošači grejanje dobiti najkasnije sutra u jutarnjim satima.

(Tanjug)

