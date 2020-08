Deo Palilule sutra bez vode od osam ujutru do ponoći

BEOGRAD – Zbog prevezivanja kućnih priključaka na novopoloženu vodovodnu mrežu u opštini Palilula sutra od osam sati do ponoći bez vode će ostati potrošači u pojedinim ulica.

Kako se navodi na sajtu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, vodu neće imati potrošači u ulicama Diljska (od Uralske do Patrisa Lumumbe), Patrisa Lumumbe (od Diljske do Pana Đukića), Homoljska, Svrljiška i Uralska (od Diljske do Svrljiške).

(Tanjug)

