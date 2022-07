Deset porodica u stambenoj zgradi u centru Medvedje četiri meseca žive bez struje

Deset porodica, stanari dvospratnice u centru opštine Medvedja četiri meseca žive bez struje, u poslednje vreme uz pomoć agregata imaju dovoljno za sijalice i televizore, a lokalna vlast pokušava da im pomogne, ali se ne nazire skoro rešenje problema.

„Skoro da smo se navikli, ako neko uopšte može da se navikne bez frižidera, električnog šporeta i još mnogo toga što su blagodeti civilizacije“, rekla je jedna od stanarki za portal Jugmedia.

Taj problem star je više od 20 godina, kada su se stanari vezali na lokalno preduzeće „Obnova“ i na nekadašnji Agroindustrijski kombinat „AIK“, više od dve decenije u stečaju, a mnogi gradjani Medvedje pričaju da su se tu „na divlje uselili“.

„Stanove, nažalost, nismo mogli da otkupimo, a da jesmo sami bismo rešavli problem“, kazao je jedan od stanara.

Predsednik opštine Medvedja Dragomir Kulić nedavno je primio stanare i razgovarao s njima i ističe da shvata da je problem veliki.

„Nekada je JK ‘Obnova’ bila njihova uprava i njihov strujomer se vodi preko ‘Obnove’, a ‘Obnova’ ima preko 17 miliona dinara duga za struju, pa stanari nisu mogli da sklope, produže, ugovor i nastave sa snabdevanjem strujom, Zato je objekat isključen sa elektromreže. Opština s tim nema nikakve veze, a situacija je još zamršenija jer je objekat vlasništvo ‘AIK-a’ u stečaju, koji ima svog upravnika“, kazao je Kulić.

On je naveo da je i stanarima te zgrade rekao da ne može „Elektrodistribuciji“ da naredi da ih priključi na struju i istakao da to nije u njegovoj moći.

„Jedini ispravni i pravni put je da odete do stečajnog upravnika i da on podnese zahtev za samostalnu priključenje na elektro mrežu. Mislim da su me poslušali i da su to uradili“, rekao je Kulić.

Lokalna vlast je posle tog sastanka, odlučila da socijalnim slučajevima u toj zgradi dodeli novac preko Centra za socijalni rad za isplatu celokupnog duga za struju, nadajući se da će proces preko stečajnog upravnika ići brže, ali se novac „utopio“ u dogove „Obnove“, pa stanari još uvek nemaju struju.

„Prema mojim informacijama, vlasnik objekta, odnosno, stečajni upravnik Robert Mitrović je podneo taj zahtev. Ja znam da je to veoma teško, ali dometi lokalne samouprave jesu ograničeni“, naveo je predsednik opštine.

(Beta)

