Detaljna prognoza do kraja godine, kakvo nas vreme očekuje za praznike

Meteorolog Đorđe Đurić izneo je detaljnu prognozu do kraja godine i kakvo vreme nas očekuje za praznike. Kako je naveo u danima oko Nove godine postoji mogućnost zahlađenja.

On je rekao da će od utorka do petka biti osetno toplije, sa temperaturama i do 17 stepeni Celzijusa, kao i da će u petak, krajem dana, doći do zahlađenja, te da će padati sneg na planinama.

„Prošle godine u istom periodu vreme je bilo skoro pa prolećno. Do kraja godine očekuje nas jedno uobičajeno vremensko stanje, ništa što se nije događalo ranije. U Srbiji u nedelju pre podne maglovito, tmurno i prohladno, ponegde uz rosu, dok se posle podne očekuje sunčano, osim u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, Bačkoj, Sremu i Podrinju. U brdsko-planinskim predelima Srbije tokom celog dana sunčano. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području u pojačanju i na jugu Banata i u donjem Podunavlju biće jak. Minimalna temperatura od -1 do 4 stepena, maksimalna dnevna od 5 do 10 stepeni. U Beogradu u nedelju pre podne tmurno i maglovito, a posle podne očekuje se sunčano. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, tokom dana u pojačanju. Minimalna temperatura 2 stepena, maksimalna dnevna 7 stepeni“, naveo je Đurić, prenose Novosti.

Đurić je dodao da će u Srbiji u ponedeljak biti umereno do potpuno oblačno, prohladno i suvo, dok se u Timočkoj i Negotinskoj Krajini očekuje tmurno i maglovito vreme. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, na jugu Banata i jak. Minimalna temperatura od 0 do 4 stepena, maksimalna dnevna od 5 do 8 stepeni.

„U Beogradu umereno do pretežno oblačno, prohladno i suvo. Duvaće slab do umeren do pojačan jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 3 stepena, maksimalna dnevna 6. U utorak će biti umereno do potpuno oblačno i toplije. Maksimalna temperatura od 8 do 13 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko pet. U sredu i četvrtak još toplije, uz uglavnom umereno oblačno vreme. Maksimalna temperatura biće od 11 do 15 stepeni. Veoma toplo i u petak, maksimalna temperatura od 11 do 17 stepeni. U toku jutra u severnim, a tokom dana i u ostalim predelima očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom. Posle podne i uveče temperatura u osetnijem padu, jer će jugozapadni vetar biti u skretanju na severozapadni, pa će u toku večeri kiša na planinama preći u sneg“, navodi meteorolo.

U subotu će, kako kaže, biti osetno hladnije sa kišom, susnežicom i snegom. U nedelju suvo i hladno sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura od 2 do 6 stepeni.

Kako je istakao, u Beogradu će u utorak biti umereno do potpuno oblačno i toplije, sa maksimalnom temperaturom oko 10 stepeni. U sredu i četvrtak će biti još toplije, uz uglavnom umereno oblačno vreme. Maksimalna temperatura biće do 14 stepeni.

„Veoma toplo i u petak, maksimalna temperatura do 15 stepeni. Tokom dana očekuje se jače naoblačenje i zahlađenje sa kišom. Posle podne i uveče temperatura u osetnijem padu. U subotu osetno hladnije sa kišom i susnežicom. Maksimalna temperatura do 3 stepena. U nedelju suvo i hladno sa sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura do 4 stepena. Dakle, oko 26-27. decembra planine će zasigurno dobiti snežni pokrivač i to nakon dužeg perioda ozbiljnog nedostatka snega. U nižim predelima može biti tek vrlo malo snega, jer će dnevne temperature ostati u „plusu“, i padavine će vrlo brzo do kraja dana prestati“, kaže Đurić.

On je naznačio da će pred sam kraj ove godine doći do otopljenja, a da u danima oko Nove godine postoji mogućnost zahlađenja.

(Sputnjik)

