Detaljna prognoza do Nove godine: Otkrivamo kada će pasti prvi sneg

Prvi sneg u Srbiji očekuje se 8. decembra, ali će se zbog visokih temperatura brzo otopiti, najavljuju meteorolozi. Prema njihovim rečima, prave zime sa puno snega i temperaturama ispod nule čekaju nas tek od januara.

Kako pokazuje dugoročna prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednih 30 dana smenjivaće se sunce, vetar, kiša i sneg. Jutarnja temperatura će se kretati od minus dva do pet, dok će najviša dnevna biti oko 10 stepeni. Prvi sneg, koji će pasti početkom sledećeg meseca, neće se zadržati u nižim krajevima, a formiranje snežnog pokrivača moguće je samo u planinskim predelima.

Meteorolog Branko Bjelić iz RHMZ navodi da se zahlađenja i „debeli“ minusi za sada ne prognoziraju do kraja godine.

I u sledećih pet dana očekuje nas vreme kao i proteklih desetak dana, sa dnevnim temperaturama oko 14 stepeni.

– Vreme će biti uglavnom suvo, u kombinaciji sa sunčanim i oblačnim periodima. Međutim, zbog jakog jugoistočnog vetra imaćemo utisak da su temperature dosta niže. Vetar će biti najjači na jugu Banata i u Podunavlju, gde se očekuju olujni udari. Ali već krajem sledeće nedelje dolazi do njegovog slabljenja. Jutarnja merenja će se kretati od tri do pet stepeni, a dnevna će biti do 14. podeoka – objašnjava Bjelić.