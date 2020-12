Detaljna prognoza za decembar: Kada nam stiže prvi sneg

Sunce, kiša, susnežica, po koja pahulja i vetar, vetar, vetar – tako bi se ukratko mogla opisati vremenska prognoza za decembar.

Premda su već krajem oktobra svetski kao i naši meteorolozi najavili da nam sledi jedna od najoštrijih zima ili bar znatno hladnija od prethodne dve-tri, po svemu sudeći, to se neće dogoditi do kraja ove godine.

A novogodišnju snežnu bajku videćemo samo na planinama, odnosno na fotografijama – za one koji ostaju kod kuće, pišu Novosti.

Kako je istakao meteorolog Dragan Đurić, slab mraz očekuje se još samo sutra, a potom će i jutarnje prognoze biti u porastu. Od petka sledi osetno toplije vreme, a za vikend će živa u termometru dostići čak do 16. podeoka. U narednih sedam do deset dana pravog snega nema ni na vidiku.

Ono što je karakteristično u narednom periodu jeste talas jakog jugoistočnog vetra koji duva u košavskom području, a prema najavama meteorologa, slabljenje košave očekuje se do kraja ove sedmice.

Čak 22 dana košave!

Ipak, slabljenje košave biće kratkog daha. Meteorolog Branko Bjelić iz RHMZ-a , kaže da je vrlo verovatno da će u periodu od 7. do 18. decembra u košavskom području duvati slab do umeren, a u pojedinim danima čak jak jugoistočni vetar.

A kako je navedeno na grafikonu dugoročne vremenske prognoze za decembar, u Beogradu će vetar ovog meseca da duva čak 22 dana! A ovaj aktuelni talas košave trajaće sve do 18. decembra neprekidno, i onda još 4 dana krajem decembra.

Šta nas čeka u prvoj polovini decembra

Sudeći prema dugoročnoj prognozi koju RHMZ izrađuje početkom i sredinom svakog meseca, decembar nam donosi nešto toplije vreme u odnosu na drugu polovinu novembra.

Meteorolog Bjelić ističe se u periodu od 7 do 14. decembra, pa čak i do 20. decembra, očekuje toplo vreme za ovo doba godine.

„Jutarnje temperature bi trebalo da se kreću u intervalu od minus 3 do 4 stepena iznad nule u nižim predelima, dok bi najviše dnevne dostizale do 5. i 11. podeoka“, navodi Bjelić.

Uz kišu i po koja pahulja…

Ipak, on napominje da se u pomenutom periodu u Srbiji očekuje češća pojava padavina, uglavnom kiše. Eventualno, u toku noći i jutra uz kišu može da proveje i po koja pahulja snega, ali bez formiranja snežnog pokrivača u nižim predelima.

Primera radi, ako pogledamo grafikone mesečne prognoze za gradove poput Beograda, Novog Sada, Niša i Kragujevca, primetno je da su pahulje najavljene u pojedinim danima do 20. decembra.

„Međutim, pored simbola pahulje nalazi se i tačka, što zajedno označava da se očekuje kiša, susnežica i sneg. Ne mogu se jednim simbolom opisati tri meteorološke pojave“, kaže Bjelić.

Budući da „tačke“ preovlađuju nad „pahuljama“, u ovim gradovima očekuje se češća pojava kiše, koja u večernjim i jutarnjim satima može biti praćena susnežicom i snegom, ali se izgledi vremena su takvi da ne bi trebalo da se zadrži snežni pokrivač.

„U istom periodu, na planinama se očekuje kiša, susnežica i sneg, s tim da bi tokom noći i jutra na planinama iznad 1.200 metara nadmorske visine padao samo sneg, što bi donelo kratkotrajnom formiranju snežnog pokrivača koji bi se brzo topio“, ukazuje Bjelić.

U periodu između 11 i 20. decembra na planinama iznad 1.400 metara, kao što su Zlatibor i Kopaonik, prognozirana je češća pojava snega uz formiranje i povećanje snežnog pokrivača. S tim da, ako uporedimo grafikone ove dve planine, za razliku od Kopaonika na Zlatiboru se očekuje češće smena kiše i snega u tom periodu.

Najhladniji period: od 21- 25. decembra

Prema rečima Bjelića, u ovom periodu decembra očekuju se temperature u granicama višegodišnjeg proseka. Naime, prognozirane su jutarnje temperature u intervalu od minus 5 do dva stepena iznad nule, dok bi najviše dnevne bile od 1 do 6 stepeni.

Dva dana kada bi i prestonica mogla da se zabeli

„Dakle, biće prosečno hladno za ovaj period godine. S tim da bi 22. i 23. decembra u nižim predelima padala kiša ili susnežica, dok bi u jutarnjim i noćnim satima padao sneg uz moguće formiranje snežnog pokrivača od nekoliko centimetara snega koji bi se tokom dana otopio, ali bi se kao pojava mogao videti“, napominje on.

U ta dva decembarska dana i prestonica bi mogla konačno da se zabeli. Premda mesečna prognoza za Beograd u nekoliko navrata najavljuje susnežicu i sneg tokom večernjih i jutarnjih sati, očekuje se da bi između 22 i 23. decembra snežni pokrivač mogao kratkotrajno da se zadrži.

Temperature bi se u prestonici kretale u intervalu od minus 2 do 3, a slično vreme prognozirano je i za Novi Sad, Kragujevac i Niš. Primera radi, u tih nekoliko dana za Kopaonik prognozirano minus 9 stepeni, a najviša dnevna neće biti ni približno nultom podeoku, dok se na Zlatiboru očekuje za koji stepen više.

U brdovito-planinskim krajevima uglavnom se očekuje kiša i susnežica, a u predelima između 500 i 1.000 metara trebalo bi da pada i sneg uz povremeno formiranje snežnog pokrivača. Na višim planinama bi padao samo sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača.

Iznenađujuće ili ne, ali izgledi mesečne prognoze ukazuju da bi sam kraj decembra trebalo da obeleži malo toplije i uglavnom suvo vreme za ovo doba godine.

„Jedino bi između 26-29. decembra padala kiša ili susnežica u nižim predelima, a u višim predelima susnežica ili sneg, s tim da se intenzivnije padavine očekuju oko 27. u mesecu. Svakako, na planinama iznad 1.400 metara padao bi samo sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača, što će biti povoljno za skijaške centre kao što su Kopaonik, Stara planina… “ navodi Bjelić.

Zanimljivo je da su minimalne temperature prognozirane za kraj decembra od minus 2 do 3 stepena, a najviše dnevne od 3 do 8, što je svakako više u odnosu na one koje smo imali prethodnih nekoliko dana.

Kako sada stoje stvari, ni ovu Novu godinu nećemo dočekati uz pahulje. Naime, mesečna prognoza ukazuje da bi tokom novogodišnje noći u svim predelima Srbije trebalo da bude suvo vreme.

„Ipak, to su zasad samo naznake, jer je taj period dosta daleko da bi se tvrdilo sa velikom sigurnošću. Desetak dana pred Novu godinu moglo bi izvesnije da se govori o vremenskoj prognozi za 31. decembar“, zaključuje meteorolog Bjelić.

Bilo kako bilo, na našim višim planinama novogodišnja noć bi trebalo da bude u duhu zimske čarolije. A da 31. decembra nema snega u većini Srbije – na to smo se već navikli prethodnih godina.

