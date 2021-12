Detaljna prognoza za Novu godinu: Temperatura u plusu, snega nigde na vidiku

Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda Jugoslav Nikolić saopštio je danas kakvo se vreme očekuje tokom naredne nedelje, a po svemu sudeći, za novogodišnju noć neće biti padavina i temperature će biti u plusu.

Sutra se, kako je Nikolić objavio na Instagramu, očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom.

U toku noći na krajnjem severu Srbije moguća je susnežica, dok se u ostalim predelima produžava toplo vreme. Najniža temperatura od 2 do 9 stepeni Celzijusa (u Beogradu oko 7 C), a najviša od 4 ° na severu do 14 C na jugu (u Beogradu oko 9 C).

U ponedeljak oblačno, mestimično sa kišom.

Na krajnjem severu u jutarnjim satima moguća je susnežica.

Najniža temperatura od 1 do 7 C (u Beogradu oko 4 C) , a najviša od 3 C na severu do 11 C na jugoistoku (u Beogradu oko 6 C).

U utorak pretežno oblačno, u većem delu suvo, na jugu i jugoistoku ponegde još slaba kiša, u višim planinama slab sneg.

Najniža temperatura od 0 do 5 C (u Beogradu oko 2 C), a najviša od 5 C do 12 C (u Beogradu oko 8 C).

U sredu, 29. decembra, pretežno oblačno i uglavnom suvo.

Najniža temperatura od 1 do 5 C (u Beogradu oko 5 C, a najviša od 7 C do 11 C (u Beogradu oko 9 C).

U četvrtak pretežno oblačno, u većem delu suvo, na jugoistoku ponegde slaba kiša.

Najniža temperatura od 1 do 5 C (u Beogradu oko 4 C), a najviša od 7 do 11 C (u Beogradu oko 11 C).

U petak 31. decembra, pretežno oblačno i malo toplije, u većini mesta suvo, samo ponegde kratkotrajna slaba kiša.

Najniža temperatura od 0 do 4 C (u Beogradu oko 6 C), a najviša od 9 do 13 C (u Beogradu oko 10 C).

Za novogodišnju noć se očekuje oblačno i suvo vreme. Temperatura oko ponoći od 2 do 7 C (u Beogradu oko 5 do 6 C).

Prvog dana 2022. godine, u subotu 1. januara, očekuje se umereno oblačno i suvo.

Najniža temperatura od 0 do 4 C (u Beogradu oko 3 C), a najviša od 8 do 12 C (u Beogradu oko 11 C).

U nedelju, 2. januara umereno oblačno i suvo.

Najniža temperatura od -3 do 1 C (u Beogradu oko 1 C), a najviša od 7 do 10 C (u Beogradu oko 8 C).

U ponedeljak, 3. januara, u većem delu zemlje umereno oblačno i suvo, na severu pretežno oblačno, ponegde kratkotrajna kiša.

Najniža temperatura od -3 do 3 C (u Beogradu oko 1 C) , a najviša od 8 do 10 C (u Beogradu oko 8 C).

