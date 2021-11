Detaljna prognoza za zimu: Koliko nas snega i ledenih dana čeka

Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku zime 2021/22. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka.

Na osnovu poslednjih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena, (a u skladu sa konsenzusom prognoza Foruma za klimatske izglede za Jugoistočnu Evropu SEECOF), u Srbiji se očekuje zima sa temperaturom vazduha iznad proseka i prosečnom količinom padavina, navode iz RHMZ-a.

„Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku zime 2021/22. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka, sa odstupanjem do +1°S. Očekivane vrednosti srednje zimske temperatura vazduha biće u intervalu od 1°S do 5°S u nižim predelima, a od -3°S do -1°S u planinskim predelima“, navodi za „Kurir“ Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ-a.

Izgledi su da će tokom decembra, januara i februara u većem delu Srbije broj mraznih dana, sa minimalnom temperaturom vazduha nižom od 0°S, u nižim predelima, naročito kotlinskim, biti u intervalu od 35 u delu severne i centralne Srbije, do 60 u pojedinim delovima na istoku i jugoistoku Zemlje.

U brdsko planinskim krajevima Srbije se očekuje od 65 do 85 mraznih dana.

U pojedinim delovima centralne i južne Srbije očekuje se od 7 ledenih dana, sa maksimalnom temperaturom nižom od 0ºC, do 17 ledenih dana na istoku Zemlje i delu Vojvodine. U višim predelima, tokom zime, očekuje se od 25 do 45 ledenih dana.

Tokom druge polovine zime postoji mogućnost za pojavu hladnih talasa.

Klimatski izgledi ukazuju da će tokom zime količina padavina biti u domenu proseka, s tim da se u toku januara očekuje suficit padavina. Očekuje se da će sezonska količina padavina biti u intervalu od 100 mm do 160 mm u nižim predelima, a u brdovito-planinskim predelima od 200 mm do 230 mm.

Prognozira se da će broj dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom zimske sezone u nižim krajevima biti u intervalu od 31(delovi istočne i severne Srbije) do 40 (u zapadnoj i centralnoj Srbiji), a na planinama do 50.

