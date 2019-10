Detaljna vremenska prognoza (foto)

Letnji dani krajem septembra obradovali su stanovnike Srbije, ali ono što nam stiže u narednih nekoliko dana većini se neće dopasti.

PRED NAMA JE DRASTIČNA PROMENA VREMENA.U TOKU POSLE PODNEVA POGORŠANJE ZAHVATA ZAPADNE PREDELE REGIONA, A DO SUTRA…

Kako je na svom profilu objavio meteorolog iz Novog Sada, Marko Čubrilo, sledi nam drastična promena vremena.

– U toku poslepodneva pogoršanje zahvata zapadne predele regiona, a do sutra ujutro i krajnji istok. Biće kiše, ponegde i obilne, a sutra i planinskog snega. U petak suvo i hladno, a u subotu novo naoblačenje uz kišu ponegde u drugom delu dana. Početkom sledeće nedelje očekuje se novo pogoršanje, padavine i vrlo hladno vreme. Oko 9.10. stabilnije ali i dalje tipično jesenje vreme, bez značajnijeg otopljenja – navodi Čubrilo i precizira da će u toku kasnog posle podneva i prvog dela večeri oblačni sistem će zahvatiti celu Hrvatsku, zapadne, jugozapadne i severozapadne predele BiH, kao i deo središnje BiH, u drugom delu noći zahvata Vojvodinu, zapadnu i severozapadnu Srbiju donoseći kišu i moguću pojavu grmljavine.

– U četvrtak tokom dana pogoršanje će napredovati dalje na istok donoseći kišu u ređu pojavu pljuskova, pretežno na jugu regiona i duž obale Jadrana. U drugom delu dana nad višim predelima Hrvatske, a posebno nad središnjim i istočnom BiH, zapadnom Srbjiom i severnom Crnom Gorom na visini od oko 1300 metara nadmorske visine kiša će prelaziti u jak, krupan, sneg te se iznad 1400 metara nadmorske visine računa na formiranje snežnog pokrivača – pojasnio je on.

– Sutra će u mnogim mestima jutro biti najtopliji deo dana i sredinom dana maksimumi će se kretati od 7 do 14 stepeni Celzijusa, a ponegde na planinama BiH, Srbije i Crne Gore neće prelaziti 4 stepena. U petak jutro hladno, a dan malo do umereno oblačan suv i prohladan uz maksimum od 13 do 16 stepeni Celzijusa. U nedelju pretežno suvo, ali prohladno. Za vikend minimumi od 1 do 9, a maksimumi od 13 do 18 stepeni Celzijusa – naveo je meteorolog i dodao da je sutrašnja promena vremena prekretnica ka pravom jesenjem vremenu.