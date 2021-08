Dim eliminisan sa deponije u Vinči

BEOGRAD – Na osnovu dobijenih izveštaja od „Beo čiste energije”, Gradskog zavoda za javno zdravje Beograd i Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave za vanredne situacije u Beogradu, Sekretarijat za zaštitu životne sredine večeras je saopštio da je dim je u potpunosti eliminisan sa deponije u Vinči.

Kako je preneo Sekretarijat za informisanje Grada Beograda, tokom dana nastavljeno je sa dogašavanjem požara na ovoj lokaciji, zajedničkim delovanjem ekipa „Beo čiste energije” i javnih preduzeća Grada Beograda.

U popodnevnim satima, nasipanjem velike količine inertnog materijala dim je u potpunosti eliminisan sa deponije u Vinči.

Od Uprave za vanredne situacije u Beogradu, Sekretarijat je dobio izveštaj da je danas na prostoru gradske deponije „Vinča“ angažovano jedno vatrogasno vozilo sa dva vatrogasca-spasioca.

Takođe, od Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, Sekretarijat je dobio izveštaj o stanju zagađenosti vazduha.

1. Na mernom mestu AMS Ovča

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 9 µg/m3 do 11 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 10 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 12 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 6 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 18 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 11 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 9 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 5 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan.

2. Na mernom mestu AMS Zemun

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 5 µg/m3 do 9 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 6 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 5 µg/m3 do 59 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 17 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 11 µg/m3 do 196 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 49 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 5 µg/m3 do 27 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 10 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao jako zagađen zbog koncentracije suspendovanih čestica u periodu od 19 do 20 časova.

3. Na mernom mestu AMS Bulevar despota Stefana

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 29 µg/m3 do 32 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 30 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 22 µg/m3 do 76 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 39 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 9 µg/m3 do 28 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 16 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 5 µg/m3 do 14 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 8 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao dobar.

4. Na mernom mestu AMS Novi Beograd

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 17 µg/m3 do 22 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 19 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 9 µg/m3 do 35 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 16 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 8 µg/m3 do 22 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 13 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 4 µg/m3 do 12 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 6 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan.

5. Na mernom mestu AMS KBC dr Dragiša Mišović

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 32 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 10 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 4 µg/m3 do 15 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 9 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 10 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 16 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan.

6. Na mernom mestu AMS Vinča

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 6 µg/m3 do 9 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 7 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 2 µg/m3 do 16 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 7 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 20 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 13 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 6 µg/m3 do 16 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 11 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao dobar i odličan.

Informacije o trenutnom kvalitetu vazduha kao i preporuke za ponašanje opšte populacije, ali i posebno osetljivih grupa, dostupne su na internet stranici www.beoeko.com, a svi dosadašnji izveštaji mogu se naći i na sajtu Grada Beograda u rubrici aktuelnosti, navode iz beogradskog Sekretarijata za informisanje.

(Tanjug)

