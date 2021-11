Direktor RHMZ: „Očekuje se zima sa temperaturom iznad proseka“

BEOGRAD – U Srbiji se očekuje zima sa temperaturom vazduha iznad proseka, a sa prosečnom količinom padavina, saopštio je danas direktor RHMZ-a Jugoslav Nikolić, na osnovu najnovijih rezultata numeričkih klimatskih modela za sezonsku prognozu vremena.

„Klimatski izgledi pokazuju da će temperatura vazduha u toku zime 2021/22. godine u Srbiji biti iznad višegodišnjeg proseka sa odstupanjem do +1 stepen C. Očekivane vrednosti srednje zimske temperatura vazduha biće u intervalu od 1 do 5 C u nižim predelima, a od -3 do -1 C u planinskim predelima“, objavio je Nikolić na svom Instagram nalogu.

(Tanjug)

