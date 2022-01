Direktor RHMZ: Uskoro sneg, biće i ledenih dana

BEOGRAD – Direktor RHMZ Jugoslav Nikolić rekao je gostujući na TV Prva da se natprosečne temperature sa stabilnim i sunčanim vremenom očekuju do srede 5. januara, ali je od 12. januara moguć i sneg.

„Od 12. do 14. januara očekujemo sneg i u nižim predelima. Ali to neće biti sneg kao što je bio u decembru, kada smo imali ekstremne padavine. U svakom slučaju, januar bi se uklopio u neke prosečne vrednosti. Srednja temperadura biće u intervalu od 1 do 5 u nižim predelima, dok u višim predelima biće od -3 do -7“, rekao je Nikolić.

(Tanjug)

