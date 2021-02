Divac: Noćas bez kršenja mera

BEOGRAD – Načelnik Beogradske komunalne milicije Ivan Divac izjavio je jutros da prošle noći nije bilo lokala koji su kršili protivepidemiološke mere i da su se ugostitelji, nakon sretenjskog vikenda, pa i kasnije, kada je bilo, kako kaže, dosta drastičnog kršenja mera, „pomalo dozvali pameti“.

„Do 1.00 noćas proveravane su one najatraktivnije lokacije gde se najviše ljudi okupljaju. Ništa nismo zatekli, a pored obilaska redovnih lokacija, pratio sam prijave građana i izlazim u ‘patrole’. Noćas ničega nije bilo“, kazao je Divac za RTS.

Upitan za spekulacije da postoje žurke po gradu, on je odgovorio da su to samo nagađanja i spekulacije.

„Pozivam sve te medije koji imaju informaciju o žurkama da prijave Komunalnoj miliciji. Po mom mišljenju, to su dosta neproverene i glupe priče, svako ko zna da se negde neke žurke odvijaju, treba da to i prijavi i proveri da li će Komunalna milicija postupiti“, naveo je Divac.

Kako je dodao, u vikend pred Sretenje, q5. februar, Komunalna milicija je pokazala da nema zaštićenih i da su „bez izuzetka“ obilaženi ali i zatvarani svi lokali, počevši od Skadarlije, Beton hale pa nadalje…

„Priče da postoje neke gradske kafane slušam danima. Iz tog razloga sam dve nedelje na terenu svaku noć. Pokušavamo da nađemo te kafane, imamo izuzetnu saradnju s Policijskom upravom za grad Beograd. Ponavljam, svi koji nešto znaju, neka budu društveno odgovorni i neka prijave… komunalna milicija će izaći na lice mesta 10 do 15 minuta od poziva, u zavisnosti od lokacije“, istakao je Divac.

Kao problem je naveo nedovoljan broj zaposlenih komunalnih milicionera.

„Imamo 320 komunalnih milicionera. To je premala brojka za Beograd. Efektivno pokrivamo centralne gradske opštine. Ipak, tražili smo povećanje broja zaposlenih i nama je 95 ljudi trenutno na obuci. Oni bi u maju trebalo da počnu da rade“, zaključio je Divac.

(Tanjug)

