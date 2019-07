Đake od septembra čekaju promene, ukida se jedan raspust

U narednoj školskoj godini učenici u Srbiji imaće tri raspusta — zimski, prolećni i letnji, a neće imati jesenji, koji su imali tokom ove godine.

Škola počinje 2. septembra, a prvo polugodište traje do petka 31. januara 2020. godine. Drugo polugodište počinje u utorak 18. februara, a završava se 2. juna za osmake, odnosno 16. juna za đake od prvog do sedmog razreda.

Zimski raspust podeljen je u dva dela. Prvi počinje u ponedeljak 30. decembra, a završava se u utorak, 7. januara; drugi deo počinje 3. februara, a završava se 17. februara.

Osnovci će na prolećnom raspustu biti od 13. do 20. aprila, a srednjoškolci od 15. do 20. aprila.

Škole u Vojvodini rade po kalendaru pokrajinskog Sekretarijata za obrazovanje, te se kod njih zimski raspust ne deli na dva dela, već počinje 24. decembra i traje do 14. januara 2020. godine. Prolećni raspust počinje 10. aprila i traje do 20. aprila. Školska godina za njih se završava kao i u ostatku Srbije.

Maturanti gimnazija sa školom završavaju 22. maja, đaci završnih razreda trogodišnjih i četvorogodišnjih stručnih škola 29. maja, a ostali srednjoškolci nižih razreda se raspuštaju 19. juna.

U školama se praznuju — Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu 21. oktobar, Sveti Sava 27. januar, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu 22. april, Dan pobede 9. maj i Vidovdan — spomen na Kosovsku bitku 28. juna, kada mnoge škole u Srbiji organizuju podelu đačkih knjižica.

Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, osim kad padaju u nedelju.

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne dolaze na nastavu, odnosno da ne rade sledećim danima: pravoslavci na prvi dan krsne slave, pripadnici islamske zajednice na prvi dan Kurbanskog bajrama i Ramazanskog bajrama, a pripadnici jevrejske zajednice na prvi dan Jom Kipura.

Neradan dan je i Božić, dok se uskršnji praznici proslavljaju od Velikog petka do drugog dana Uskrsa.

(Tanjug)