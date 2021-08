Đilas: Do požara dolazi zbog nepravilnog rada na deponiji

BEOGRAD – Predsednik Stranke slobode i pravde (S SP) Dragan Đilas tvrdi da požari na deponiji u Vinči izbijaju zbog nepravilnog rada na deponiji, kao i da je Gradska čistoća počela da povlači mehanizaciju sa deponije iako nije do kraja realizovan ugovor sa firmom Suez, odnosno sa kompanijom Beočista energija.

„Od 2008- 2013, kada sam bio gradonačelnik, u Vinči nije bilo požara. Danas se to dešava svaki drugi dan. Do požara dolazi zbog nepravilnog rada na deponiji. Naime, svaki tovar smeća koji dođe mora da se sabija kompaktorima teškim 50 tona (dva su kupljena u to vreme) i buldožerima teškim 30 tona. Kada se smeće sabije i spreči da se unutar njega zadrži kiseonik, posipa se slojem zemlje ili šuta. Tako se sprečava samozapaljivanje smeća. Pošto se to ne radi na kvalitetan način već godinama požari su postali svakodnevnica“, kaže Đilas.

Kako je saopšteno iz S SP, Đilas tvrdi i da je Gradska čistoća posao skladištenja smeća u skladu sa ugovorom o izgradnji spalionice trebalo da prenese na Suez, odnosno firmu Beočista energija i da je rok bio 2. avgust.

Iako ugovor nije do kraja realizovan, Gradska Čistoća je, kako dalje tvrdi Đilas, počela da povlači svoju mehanizaciju.

„U isto vreme započeto je sa ubacivanjem cevi u naslage smeća kako bi se izvukao metan što bi omogućilo preradu do sada skladištenog otpada. To je izuzetno opasan poduhvat jer svaka iskra može da dovede do požara“, dodaje predsednik S SP i bivši gradonačelnik.

(Tanjug)

