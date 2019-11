Djordjević obišao polaznike programa prekfalifikacije osoba sa invaliditetom za IT

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Djordjević obišao je danas polaznike programa prekvalifikacije osoba sa invaliditetom za IT na Fakultetu organizacionih nauka (FON).

„Forum mladih sa invaliditetom kao i FON predstavljaju primer dobre prakse i verujem da će dati dobre rezultate. Da osobe sa invaliditetom odlično mogu da se bave poslovima u IT sektoru pokazali smo upravo u našem Ministarstvu, gde su dve zaposlene osobe sa invaliditetom koje odlično obavljaju svoj posao u IT oblasti“, rekao je Djordjević, navodi se u saopštenju ministarstva za rad.

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović kazao je da je u okviru programa Prekvalifikacije za IT do sada obučeno 2.000 polaznika, sa ciljem da kao budući junior programeri lakše pronadju posao u IT sektoru.

Dodao je da je više od 30 polaznika iz prvog kruga programa našlo zaposlenje, a da je ovo prvi put da Program prekvalifikacije za IT uključuje osobe sa invaliditetom.

Stalna predstavnica Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji Fransis Pikap poručila je da je trenutno u Srbiji samo 13 odsto ljudi sa invaliditetom zaposleno, dok čak 90 odsto njih ne koristi računar ili internet.

„Zato i kroz ovaj program nastojimo da im pomognemo da povećaju svoju šansu da se zaposle i priključe brzorastućem i perspektivnom IT sektoru“, izjavila je Pikap.

Program Prekvalifikacije za IT ima za cilj razvoj znanja, veština i kompetencija osoba sa invaliditetom za zapošljavanje u IT sektoru, realizacijom programa obuke za osnove veb programiranja i sticanje praktičnog iskustva kroz program prakse, navodi se u saopštenju.

