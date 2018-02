Djordjević: Za unapredjenje položaja osoba sa invaliditetom 1,7 milijardi (VIDEO)

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, bračka i socijalna pitanja opredelilo je više od 1,7 milijardi dinara za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom u 2018. godini, kojih u Srbiji prema procenama saveza i udruženja ima oko 715.000, izjavio je resorni ministar Zoran Djordjević i dodao da će ministarstvo u tom cilju obezbediti i dodatna sredstva.

Djordjević je rekao novinarima u Palati Srbija da je zapošljavanje jedan od najvećih problema osoba sa invaliditetom, a sa čijim se predstavnicima danas sastao, te da je zato potrebno da se celo društvo angažuje u borbi protiv stereotipa, kako bi svi dobili jednake šanse za rad.

Prema njegovim rečima, procenat osoba sa invaliditetom koje traže posao nešto je veći od nivoa nezaposlenosti u Srbiji koji sada iznosi 12,7 odsto.

Osobe sa invaliditetom imaju iste kvalitete kao i ostali gradjani, rekao je Djordjević i dodao da je Ministarstvo slepu osobu koja je radila u toj instituciji, koja je pokazala sve obrazovne i profesionalne kvalitete i želju da se usavršava i napreduje, uputila na Diplomatsku akademiju.

Ministar je najavio da će vrlo brzo početi realizacija projekta postavljanja zvučnih semafora na svakoj raskrsnici i svakoj opštini u glavnom gradu, čime će Beograd postati prvi grad u Evropi koji to ima.

Prema njegovim rečima, zvučna signalizacija će biti korisna ne samo za slepe i slabovide već i za ostale gradjane, jer je sve više onih koji gledajući u telefon prelaze ulicu ne obraćajući pažnju na saobraćaj.Takodje, ministar je naveo da će administrativne zgrade dobiti mape koje će slepima omogućiti da se upoznaju sa prostorom, čime će srpsko društvo pokazati mnogo veću zrelost.

Sastanak je održan povodom raspisivanja Programskog konkursa za unapredjenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji, a kako je Djordjević dodao taj redovni sastanak je prilika da predstavnici udruženja i saveza čuju o planovima i aktivnostima Ministarstva u 2018. u cilju unapredjenja njihovog položaja.

Ministar je dodao da je skup, koji je održan u Palati Srbija, ujedno i prilika da čuje sugestije i probleme osoba sa invaliditetom.

Prema rečima ministra, veoma je važno da se svi projekti realizuju do kraja godine, da se nakon toga napravi analiza svega dobijenog kako bi on pred članovima Vlade za narednu godinu mogao da traži veća budžetska sredstva.

(Beta)