Djurović: Uvodjenje viza državljanima Indije, Tunisa i Burundija moguće za tri do pet meseci

Izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Djurović izjavio je danas da bi u roku od tri do pet meseci Srbija mogla da uvede vize stranim državljanima, prvenstveno Indije, Tunisa i Burundija, koji koriste trenutni bezvizni režim kako bi preko beogradskog aerodroma stigli do Zapadne Evrope.

Djurović je za televiziju N1 rekao da državljani tih zemalja „zloupotrebljavaju sistem“ zbog čega je Srbija suočena sa pretnjama iz Brisela o mogućoj suspenziji bezviznog režima.

„Imamo niz zemalja sa kojima imamo liberalnije vizne režime. Očekuje se da se i njima uvedu vize. To je moguće tehnički rešiti u relativno kratkom roku od tri do pet meseci. Ali to su i bilateralni odnosi Srbije i država koje su u pitanju. Volja ne manjka jer smo čuli od naših predstavnika vlasti da će pratiti takve zahteve i uskladiti viznu politiku“, kazao je Djurović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.