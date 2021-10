Do 30. oktobra radovi na putu Čoka – Ostojićevo

BEOGRAD – JP „Putevi Srbije“ saopštilo je večeras da se do 30. oktobra, u periodu od 7 do 16 časova, na državnom putu I B reda broj 13, na deonici Čoka-Ostojićevo (od km 33+000 do km 37+000), produžavaju radovi na redovnom održavanju puta, u oba smera.

Tokom izvođenja radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.