Doktor Milanko Šekler: „Samo vakcinacija i poštovanje mera mogu zaustaviti koronu“

BEOGRAD – Trudnicama davati vakcinu nakon prvog trimestra, rekao je prof. dr Radan Stojanović, klinički farmakolog i profesor Medicinskog fakulteta u „Uranku“ televizije K1. On kaže da on lično vakcinu preporučuje samo trudnicama kod kojih postoji rizik da bi mogle razviti tešku kliničku sliku i to nakon prvog trimestra trudnoće.

„Ono što je za sada dostupno od podataka je da vakcina ne remeti sposobnost žene da ostane u drugom stanju, da ne utiče na razvoj fetusa i embriona i da su jasni pozitivni efekti na trudnice. Međutim, podataka nema dovoljno i u najvećem broju imamo podatke istraživanja sprovedenih na životinjama, a u znatno manjem procentu kod ljudi. I sam „Fajzer“ u opisu leka ne tvrdi da bi trebalo vakcinisati sve trudnice, već da se ponudi onima kod kojih je veća korist za majku od rizika po fetus. Ja bih preporučio vakcinaciju posle prvog trimestra i trebalo bi individualno procenjivati od slučaja do slučaja, kaža prof.dr Stojanović. On je dodao i da je istina da je trudna žena u većem riziku od dobijanja teške kliničke slike kovida-19 od žene istih godina i zdravstvenog stanja koja nije trudna.

(Tanjug)

