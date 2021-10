Doktor Tiodorović: „Epidemiološka situacija je katastrofalna“

BEOGRAD – Trenutna epidemiološka sitaucija je katastrofalna, svi moramo da se uozbiljimo, to nije samo zdravstveni problem već socijalni i psihološki problem, izjavio je danas za Tanjug epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović.

Svi činimo državu i bez obzira na to što je država učinila puno da obezbedi tri kovid bolnice, a tu su i zdravstveni radnci koji moraju da izdrže sve to, ceh plaćaju ljudi koji nisu oboleli od kovida jer ne može da im se pruži sve ono što bi trebalo da im se pruži, bez obzira na to da li je reč o malignim oboljenjima, kardiovaskularnim, plućnim, dijabetičarima, rekao je Tiodorović.

(Tanjug)

