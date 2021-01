Dr Kon o preminulim lekarima: Zarazili se na pauzama za kafu

Član Kriznog štaba epidemiolog Predrag Kon prokomentarisao je podatke po kojima je od virusa korona do sada preminulo više od 70 lekara.

– Mi imamo neka saznanja, u okviru nekih klinika, da je do zaražavanja dolazilo uglavnom izvan bolnica. To bi trebalo oni koji rukovode tim kovid bolnicama da vrlo jasno kažu. Imamo i jednu uočenu situaciju, da je često dolazilo do zaražavanja na mestima gde se ispijala kafa i tih kratkih pauza – rekao je doktor Kon za Nova.rs.

Stručnjak smatra da je neophodno utvrditi niz činjenica koje treba da stvore potpunu sliku i uvid, kada je reč o smrtnosti lekara u Srbiji usred pandemije virusa korona.

– Posle prvog talasa sam to temeljno pratio, pa mogu reći i posle drugog, ali tada nije bilo neke velike razlike. Nije bilo toliko brojnog umiranja. Ono što se već tada moglo videti je da među umrlima nisu svi bili ni radno aktivni. Svejedno, to je ekstremno značajno utvrditi koliko je od njih zapravo radilo u crvenoj zoni. Postoji još jedna stvar, svakom pozitivnom se radi takozvano epidemiološko ispitivanje – objasnio je Kon.

