Dr Kon: „Od sutra nove mere, razmišljamo o ograničenju kretanja“

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da će sutra na sednici Kriznog štaba svakako biti odlučeno o produženju mera koje već postoje i o eventualnom uvođenju novih.

„S tim što je razrešeno da li će biti novih mera na granicama – hoće, sad je samo tehničko pitanje kako će se to sprovesti. Tako da je to odlučeno“, rekao je on i dodao da će se u Srbiju moći samo uz pi-si-ar test ili samoizolaciju – kućni karantin.

Preko društvenih mreža objavljuju se pozivi za iznajmljivanje prostora za razne proslave i takva privatna okupljanja teško je kontrolisati, pa je veliko pitanje da li je moguće kontrolisati te privatne proslave, rekao je Kon.

„Zato moramo da razmišljamo o ograničenju kretanja“, kazao je Kon za Televiziju Prva.

