Dr Kon otkrio da li će đaci nositi maske i na časovima

Rizik polaska u školu je nešto što treba maksimalno smanjiti, a to je neprekidno nošenje maske, poručio je danas epidemiolog Predrag Kon.

Kon je na konferenciji za štampu Kriznog štaba na pitanje da li je obavezno nošenje maske tokom celog boravka u školi, ukazao da postoji iskustvo šta znači nošenje maski, i koliko to može biti efikasno, te smanjiti prenošenje virusa.

„Pre odlaska u školu roditelj treba da bude saradnik i decu ne šalje u školu ako ima temperaturu, respiratorne probleme i slično. Kada dođe u školu dete mora da nosi masku i odlazi do klupe. Pre nego što uđe u učionicu treba da opere ruke. Preporučujemo da se maska nosi neprekidno, jer je to najbezbednije. Ali kada dođe do klupe, za vreme slušanje časa, može da odloži masku“, objasnio je.

Kon je kazao da struka smatra da je najbolje da se neprekidno nosi maska, ali dozvoljava mogućnost da, kada je dete u svojoj klupi, masku odloži.

„Ako počne da govori, odgovara, odmah mora da stavi masku, što važi i kada izlazi iz učionice, bilo da je u holu, toaletu ili drugom mestu. Tokom leta treba svi prozori treba da budu otvoreni“, dodao je on.

Kolektivni sportovi, kako je kazao, ne mogu biti tolerisati, te će se fizičko vaspitanje održati uz potrebnu distancu.

„Znamo da i pevanje može da poveća izlučivanje virusa, i u tom smislu prilikom muzičkog nema pevanja u horu. Takođe, nema skandiranja, navijanja u nekom sportu. To su sve stvari o kojima će se detaljno pričati prvih dana. Biće i nastavnicima organizovan poseban vebinar“, najavio je Kon.

Kazao je i da bi bilo dobro da roditelji uspeju svoju decu da pripreme za nove uslove u školi.

(Tanjug)

