Dr Kon: Propusnice ili zatvaranje, nema druge

Epidemiolog Predrag Kon najavio da danas će se narednih dana održati sednica Kriznog štaba, čiji je član, i dodao da je alternativa kovid propusnicama – zatvaranje.

„Što se tiče kovid propusnica, malo se zakasnilo. Vrlo smo ozbiljno diskutovali o tome još u maju, na nivou grada. Rečeno je da je uvođenje neustavno i prestalo je da se priča o tome“, izjavio je Kon za TV Prva.

On je dodao da kovid propusnice mogu da se odnose na aktivnosti koje nisu esencijalne za život čoveka, a to su zabave, slavlja.

„Prošslo je vreme kada bi kovid propusnice dale maksimalan efekat. Alternativa propusnicama je zatvaranje, nema druge. Ne policijski čas. Ili da ne radimo ništa, ali to otvoreno da se saopšti i biće nam onako smo se vakcinisali“, dodao je Kon.

On kaže da je bilo očekivano da se dogodi povećanje u broju obolelih.

„Samo, očekivali smo da će se to desiti malo kasnije. Očekivali smo i da će snaga i potencijal virusa da slabi i onda nam se to dogodilo da pred početak školske godine, nakon povratka sa odmora, dođe do porasta. Šokantno je kada vidite koliki su brojevi novoobolelih, da se ljudi odlučuju da veruju izmišljotinama kojima su bili zatrpani decenijama unazad kada je reč o vakcinama“, naglasio je Kon.

On kaže da je izdominirao stav – ne može nam niko ništa.

„Ovde se ide po principu – ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. U ovakvoj situaciji organizovati veselje? Pa, šta je to nego ovo što sam upravo rekao – „ne može nam niko ništa“? Ne razumem tu vrstu samoubilačke borbe protiv virusa. Ako sakupite na slavlju 200-300 ljudi na jednom mestu, rizik od zaražavanja, jasno, postoji. Ali, ako je već tako, ljudi, vakcinišite se, pa idite na slavlje“, poručio je epidemiolog.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.