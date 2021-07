Dr Konova poruka svima za koje je „sotona“

Epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa dr Predrag Kon oglasio se danas na Fejsbuku i još jednom podsetio da je glavni protivnik ka povratku normalnom životu korona virus.

Za one za koje sam sotona, prodana duša, izdajnik, po kojima se zlurado radujem ponovnom porastu kovida 19, molim, pa i… Posted by Predrag Kon on Saturday, July 17, 2021

„Za one za koje sam sotona, prodana duša, izdajnik, po kojima se zlurado radujem ponovnom porastu kovida 19, molim, pa i insistiram da se usredsrede na jedinog protivnika svih nas, a to je virus, ovog puta u delta varijanti. Za tri nedelje mogu brojevi novozaraženih postati četvorocifreni u jednom danu, a bolnice će verovatno početi da se pune već za sedam dana“, napisao je on.

Osvrnuo se i na obaveznu vakcinaciju.

„Nema vremena za premišljanje, hitno bi trebalo početi sa obaveznom vakcinacijom zdravstvenih radnika, a zatim i ostalih grupa stanovnika koji su u posebnom riziku ili su u prilici da masovno zaražavaju druge zbog prirode posla koji obavljaju. Za one koji me optužuju da širim paniku… Kada vatra započne sakrijete se i ne gledate… Samo da niko ne vidi… Manite se toga“, zaključio je dr Kon.

