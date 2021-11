Draža Petrović: Imamo kakofoniju vesti na portalima iz kojih ne može da se izvuče zaključak

Glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Danas Dragoljub Draža Petrović rekao je da novinarstvo postaje sve manje relevantno zato što se većina portala takmiči ko će pre da izbaci vesti koje se mahom ne proveravaju i koje nemaju novinarsku obradu kakva je potrebna.

„Urednici tih raznih portala, kojih ima sada već čitava šuma, objavljuju razne senzacionalističke stvari, i onda imate neku kakofoniju vesti iz kojih vi ne možete da izvučete zaključak jer ste zatrpani vestima, i samo stižu nove vesti, i više ni ne znate na kom ste sajtu šta čitali“, kazao je Petrović za portal Magločistač.

Ocenio je da je internet novinarstvo postalo dominantno, pa ljudi sve više čitaju sajtove, čitaju novine na telefonu, a veoma malo se bave analitičkim novinarstvom, komentarima, nekom dubljom analizom.

„Dok istraživačko novinarstvo nije nekako tradicionalno novinarstvo, tu uvek imate neke interese koji se spajaju. Mi koji smo dugo u novinarstvu znamo da nikada do neke priče ne dodjete tako što krenete od nule, nego dobijete nešto za početak od nekoga, a taj neko ima interes da vam to da i to je uvek neka poludetektivska varijanta novinarstva“, naveo je Petrović.

Dodao je da u Srbiji ima dobrih istraživačkih novinara koji pošteno rade svoj posao i često stradaju zbog toga, ali da ima i onih koji se time bave prosto za nečiji račun.

(Beta)

