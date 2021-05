Drvo koje „smeta“ gradnji ubuduće se seli na drugu lokaciju

BEOGRAD – Beograd će u junu dobiti savremenu mašinu pomoću koje će drvo koje se nalazi na mestu izgradnje nekog infrastrukturnog objekta moći da bude kompletno izvađeno sa korenom i premešteno na drugu lokaciju, najavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

Kako je rekao, dešava se da neko drvo „smeta“ kada se nešto izgradi, iako je pravilo u gradu da se na jedno posečeno, zasade tri drveta.

„Smeta mi kada se iseče bilo koje drvo, pogotovo ako je zdravo i zato sam zatražio od ‘Zelenila Beograd’ da kupi posebnu savremenu mašinu koja vadi kompletno drvo iz zemlje sa korenom i presađuje ga na drugo mesto i na taj način ga sačuva“, rekao je Vesić za Studio B, a saopštila Gradska uprava.

Takvu mašinu će, kaže, Beograd imati u junu i na taj način će se sačuvati svako drvo, a istovremeno se neće zaustavljati projekti.

Vesić je naglasio da se isplati svaki dinar koji je uložen da se sačuva svako drvo.

„Možda smo za te pare mogli da kupimo neke druge mašine, ali mislim da Grad treba da ima takvu mašinu i to je bila moja odluka. Obezbedili smo novac u budžetu i ta mašina je obezbeđena. Mislim da će građani biti zadovoljni“, rekao je Vesić.

On je naveo i da potpuno razume da su ljudi navikli na neko drvo godinama i zašto bi se ono poseklo ako može da se presadi.

„To je to važna civilizacijska promena za Beograd. Ovo nemaju svi gradovi u svetu, ima možda svega nekoliko gradova i mislim da će to biti atrakcija kada budemo počeli da je koristimo. To će rešiti mnoge probleme kod same izgradnje nekih infrastrukturnih projekata jer će se drvo premestiti tamo gde ne smeta i nastaviće da živi na drugom mestu“, rekao je Vesić.

(Tanjug)

