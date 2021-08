Dubinski pozar na deponiji u Vinci skoro potpuno lokalizovan

BEOGRAD – Dogašavanje požara na deponiji u Vinči nastavljeno je i juče, požar je i dalje dubinskog karaktera i skoro potpuno je lokalizovan, a beli dim je prisutan u osetno manjoj meri na samo jednom lokalitetu.

To je sinoć saopštio Sekretarijat za zaštitu životne sredine, na osnovu dobijenih izveštaja od „Beo čiste energije“, Gradskog zavoda za javno zdravlje i Ministarsta unutrašnjih poslova – Uprava za vanredne situacije u Beogradu.

Od Uprave za vanredne situacije u Beogradu, Sekretarijat je dobio izveštaj da je danas na prostoru gradske deponije „Vinča“ angažovano jedno vatrogasno vozilo sa četiri vatrogasca-spasioca.

Od Gradskog zavoda za javno zdravlje, Sekretarijat je dobio dnevni izveštaj o stanju zagađenosti vazduha i analizom podataka dobijenih sa automatskih mernih stanica utvrđeno je sledeće:

1. Na mernom mestu AMS Ovča

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 9 µg/m3 do 12 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 10 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 16 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 7 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 6 µg/m3 do 29 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 11 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 2 µg/m3 do 10 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 4 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan.

2. Na mernom mestu AMS Zemun

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 5 µg/m3 do 6 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 6 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 8 µg/m3 do 32 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 17 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 15 µg/m3 do 49 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 26 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 4 µg/m3 do 17 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 7 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan i dobar.

3. Na mernom mestu AMS Bulevar despota Stefana

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 28 µg/m3 do 29 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 29 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 30 µg/m3 do 92 µg/m3 sa srednjom vrednošću 50 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 8 µg/m3 do 41 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 16 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 4 µg/m3 do 19 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 8 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao dobar i odličan.

4. Na mernom mestu AMS Novi Beograd

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 17 µg/m3 do 19 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 18 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 11 µg/m3 do 27 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 16 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 49 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 16 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 21 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 7 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao dobar i odličan.

5. Na mernom mestu AMS KBC dr Dragiša Mišović

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 4 µg/m3 do 18 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 9 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 5 µg/m3 do 16 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 9 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 3 µg/m3 do 11 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 5 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan.

6. Na mernom mestu AMS Vinča

• Koncentracije sumpor dioksida su se kretale u rasponu od 7 µg/m3 do 9 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 7 µg/m3

• Koncentracije azot dioksida su se kretale u rasponu od 2 µg/m3 do 16 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 6 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM10 su se kretale u rasponu od 4 µg/m3 do 23 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 9 µg/m3

• Koncentracije suspendovanih čestica RM2,5 su se kretale u rasponu od 4 µg/m3 do 19 µg/m3 sa srednjom vrednošću od 7 µg/m3

Na osnovu navedenih koncentracija, izračunavanjem indeksa kvaliteta, vazduh se za navedeni period može oceniti kao odličan.

Građanima se savetuje da ukoliko osete prisustvo dima u vazduhu zatvore prozore i izbegavaju boravak na otvorenom prostoru.

Informacije o trenutnom kvalitetu vazduha kao i preporuke za ponašanje opšte populacije, ali i posebno osetljivih grupa, dostupne su na internet stranici www.beoeko.com, navedeno je u saopštenju.

