Dva vrela dana pred nama, a od nedelje velika promena

Vedro i još malo toplije, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. I pred Beograđanima dva letnja dana, temperatura će biti 33 stepena.

U petak će biti sunčano i toplo. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 31 do 33 stepena.

U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 32 do 34 stepena.

U toku noći sa severozapada jače naoblačenje i zahlađenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i jakim severozapadnim vetrom.

Osveženje će stići u nedelju. Ujutro i pre podne pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Posle podne prestanak padavina i razvedravanje.

Vetar umeren i jak, severozapadni, do kraja dana u slabljenju. Najniža temperatura od 15 do 18, a najviša od 20 do 26 stepeni.

