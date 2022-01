Ekolozi: Nastavljamo s blokadama, moratorijumi nas ne interesuju

Savez ekoloških organizacija Srbije (SEOS) saopštio je danas da nastavlja blokade puteva sve dok Vlada Srbije ne ukine prostorni plan za projekat Jadar i dok se ne raskinu svi ugovori s Rio Tintom i drugim kompanijama koje se bave iskopavanjem litijuma i drugih metala.

SEOS ističe da ne prihvata moratorijume ni na godinu, ni na 20 godina i navodi da su 16. decembra podneli zahtev Vladi Srbije da ukine uredbu kojom je donet prostorni plan za projekat Jadar, ali da odgovora još nema.

„Svakodnevno se obećava da će Vlada to uskoro uraditi, ali to uskoro nikako da dodje. Poslednjih dana se nameće ideja o uvodjenju moratorijuma na iskopavanje litijuma i bora. Svako ima svoj stav koliko to treba da traje“, navodi se u saopštenju.

SEOS ocenjuje da će vlast iskoristiti protest u četvrtak da marginalizuje dosadašnju borbu gradjana na blokadama i da će na tom protestu pored njihovog zahteva za ukidanje pomenute uredbe tražiti i uvodjenje moratorijuma od 20 godina.

Ocenjuje se da će Vlada prihvatiti te zahteve, ali da će uvesti moratorijum od samo godinu dana i da je „to jasno“ i iz jučerašnjeg saopštenja kompanije Rio Sava koja je najavila pomeranje početka rada planiranog rudnika sa 2026. na 2027. godinu.

„Sad smo shvatili i predsednikovu izjavu da će nam svi zahtevi biti ispunjeni, pa čak i više od toga. Sad razumemo šta je to više od toga i kažemo da nas to ne zanima. Naš stav je jasan, izlazimo na blokade do ispunjenja zahteva“, navodi se u saopštenju SEOS-a.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.