Eliksir grupa donira pola miliona dolara za pomoć građanima u Siriji

Srpska agrobiznis kompanija „Eliksir grupa“ (Elixir Group) doniraće pola miliona dolara građanima Sirije stradalim u razornom zemljotresu koji je pogodio tu zemlju i Tursku, saopštio je danas Srpski filantropski forum.

U toku je razrada infrastrukture za distribuciju pomoći do ugroženih građana Sirije, a cilj je da pomoć, u okviru koje će biti i hrana i lekovi, stigne do onih kojima je najpotrebnija, dodaje se u saopštenju.

Osnivač „Eliksir grupe“ Stanko Popović naveo je da su se odlučili da pomoć fokusiraju na Siriju, jer je pogođeno područje teže dostupno za pomoć, a izvršni direktor Srpskog filantropskog foruma Veran Matić da se nada da će u transportu robe pomoći i vlada Srbije.

Taj forum pokrenuo je akciju pomoći postradalim građanima Sirije i Turske i do sada je prikupljeno više od 40.000 evra putem njihovog žiro računa 340-11016593-88 ili onlajn uplatama preko platforme donacije.rs.

U razornom zemljotresu jačine 7,8 stepeni Rihterove skale poginulo je više od 36.000 osoba u Turskoj i Siriji, povređen je veliki broj ljudi, a bez doma su ostale desetine hiljada.

