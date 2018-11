Evropa sprema „strujni udar“ na Srbe

Kakav nam to skandal sprema Evropska mreža operatora prenosnog sistema za električnu energiju (ENTSO)? Kad struju trese politika biće da je to još jedna evropska cigla u pokušaju legalizacije takozvanog nezavisnog Kosova.

Ako Kosovo ne može milom Beograda, moglo bi silom EU. Tako to rade evropske demokrate. Ne preduzmu ništa da spreče kriznu situaciju, da bi je posle iskoristili da pod firmom spasavanja nametnu „rešenje“, koje već poslovično, u slučaju Kosova i Metohije, nikada ne pretegne na stranu Beograda. Čak i kada je u Briselu drugačije ispregovarano.

Najnoviji slučaj ENTSO to najbolje pokazuje.

Šta nam je za 9. novembar pripremila Evropska mreža operatora prenosnog sistema za električnu energiju (ENTSO), što bi, kako reče predsednik Srbije Aleksandar Vučić, bio „apsolutni skandal“. Naravno na našu štetu. Zbog pokušaja da se eliminiše Elektromreža Srbije (EMS) iz snabdevanja severa Kosova i Metohije strujom pisaće, kako je rekao, Nemcima i Englezima.

Kada se u Briselu pregovaralo o energetici bilo je reči o dva preduzeća za prenos energije, od kojih je jedno trebalo da formira Zajednica srpskih opština (ZSO). Pošto od ZSO punih pet godina nema ni traga ni glasa, naravno, nema ni srpskog preduzeća za prenos struje.

Tek se iz sadašnje perspektive najjasnije čita poziv iz juna 2013. godine tadašnjeg predsednika opštine Zvečan našim pregovaračima u Briselu da Gazivode i trafostanicu Valač nikada ne predaju u ruke Albanaca. A tadašnji generalni direktor EMS-a je podsetio da je trafostanica Valač u opštini Zvečan na severu Kosova održavana i rekonstruisana kako bi to bilo postrojenje koje obezbeđuje energetsku sigurnost stanovnicima tog dela pokrajine. Upravo do Valača, a od Novog Pazara, ide dalekovod koji sever Kosmeta snabdeva strujom.

Na pitanje Sputnjika za komentar najnovijih dešavanja, iz EMS-a su kratko odgovorili da oni „čine sve u okviru svojih nadležnosti kako bi se sprečili bilo kakvi događaji koji bi mogli da imaju negativne posledice po Republiku Srbiju i njen prenosni i elektroenergetski sistem“.

Sagovornik Sputnjika koji je želeo da ostane anoniman, a ranije je bio direktno uključen u tu problematiku, kaže da do 2011. godine Albanci na Kosovu nisu imali ni tehničke ni kadrovske sposobnosti da sami preuzmu upravljanje i vođenje, kako oni to kažu, svojim delom sistema. Zato je bilo logično da naša prenosna mreža o svemu tome brine, o regulaciji nekih fizičkih veličina, pre svega o naponu i frekvenciji.

Koliko su pak Albanci u ovom trenutku sposobni on ne može da kaže, ali napominje da su im svakako prijatelji sa Zapada razvijali i tehnička sredstva i kadrove.

I ne samo sa Zapada. Upravo na sajtu ENTSO-a može da se pročita kako su još 2015. godine operatori Turske i Albanije potpisali sporazum sa operatorom prenosnog sistema Kosova (KOSTT) kako bi mu u slučaju poteškoća pritekli u pomoć.

A probleme sa snabdevanjem strujom Priština je rešavala i tako što je krala električnu energiju na potezu od Novog Pazara do severa KiM, a onda je EMS optuživan da nije u stanju da je distribuira.

Početkom marta ove godine operator prenosnog sistema Srbije EMS je saopštio da je KOSTT pod pritiskom nadležnih institucija prestao ilegalno da povlači električnu energiju, što je od sredine januara uzrokovalo odstupanje sistemske frekvencije od srednje vrednosti na području cele zone „Kontinentalna Evropa“ koju čini 25 zemalja, od Španije do Turske i od Poljske do Holandije.

Iako je kod operatora prenosnih sistema tehnički deo struke jako važan i o krađama struje je svima sve jasno, jer se parametri prate na dnevnom nivou, ENTSO je, pre svega, ukazao na to da politička dimenzija utiče na funkcionisanje elektroenergetskog sistema.

Zato je ENTSO pozvao evropske i nacionalne vlade i donosioce politika da preduzmu brze akcije.

„Te akcije moraju da reše političku stranu ovog pitanja, podržavajući aktivnosti ENTSO-a i operatora prenosnih sistema u stvaranju tehničkog rešenja“, navela je Evropska mreža operatora u saopštenju objavljenom 6. marta na svom sajtu.

Krajem maja je to ponovljeno još rezolutnije. ENTSO poziva na političko rešenje spora koji je izazvao odstupanja kako bi se obezbedilo dugotrajno rešenje problema. To će biti u fokusu delovanja asocijacije tokom 2018. godine, navedeno je u saopštenju.

Otuda i ona konstatacija Vučića da se na ljude u toj organizaciji koja nema nikakve veze sa politikom vrši strašan politički pritisak.

I sagovornik Sputnjika ukazuje da u toj asocijaciji, iako je zadužena da brine o frekvencijama u sistemu prenosa, ima i puno politike. Za njega, kaže, ovo nije nikakvo iznenađenje. Uostalom, kada Kosovo osniva svoju vojsku, što ne bi formiralo i centar za upravljanje elektroenergetskim sistemom, dodaje on.

Tako će ENTSO, koji čine 43 operatora prenosnog sistema električne energije iz 36 zemalja širom Evrope, u slučaju skandalozne odluke isposlovati Albancima na Kosovu ono što oni nisu mogli pregovorima i na samom terenu.

Uostalom, pre dve nedelje ENSTO je saopštio da „radi na obuci o mrežnim kodovima koji će biti otvoreni za zemlje koje nisu njene članice“, precizirajući da je reč o Ukrajini, Moldaviji, Gruziji i Kosovu.

(Sputnjik)