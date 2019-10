Gajić: Tužilaštvo pred nerešivom enigmom u slučaju Obradovića iz Krušika

Predsednik Pravnog saveta Narodne stranke advokat Vladimir Gajić izjavio je danas da je tužilaštvo u slučaju njegovog branjenika, uzbunjivača iz „Krušika“ Aleksandra Obradovića, pred „nerešivom enigmom iz koje ne može da izadje“.

„Obradović odgovara za krivično delo odavanja poslovne tajne. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ‘Krušik’, SDPR, SNS, svi su rekli isto – da je Obradović izneo laž. Ako je laž, onda ne može da bude tajna, jer tajna ne može da bude laž, a ako je istina, onda ne može da bude krivično delo. To je šah-mat za tužilaštvo i iz te enigme ne mogu da izadju“, rekao je Gajić u emisiji „Utisak nedelje“ na televiziji „Nova S“.

Gajić je istakao da je Obradović zarobljenik u „prokletoj avliji“, jer mera kućnog pritvora može da traje do pravnosnažnog okončanja postupka, što može da se dogodi vrlo brzo, a može da traje i pet godina.

„Obradović nije nikakav osumnjičeni za koga postoji osnovana sumnja da je počinio krivično delo, on je zarobljenik režima“, rekao je Gajić.

Gajić je naveo da postoji isti obrazac ponašanja tajne službe koja je učestvovala i u hapšenju Obradovića.

„Sadašnji naziv te službe je BIA, a Udba je najbolje ime za njih, i oni rade iste stvari od 1945. godine. Ta institucija je uvek na vlasti, njima ne smetaju promene režima, i oni su najveći problem srpskog društva. Nećemo moći ni korak napred dok taj problem ne rešimo. Prema pravosnažnim presudama, oni su ubili Zorana Djinđića, Ivana Stambolića, četvoricu na Ibarskoj magistrali, dva puta su pokušali da ubiju Vuka Draškovića i prema prvostepenoj presudi ubili su i Slavka Ćuruviju“, rekao je Gajić.

Gajić je rekao da se Vučić godinama meša u pravosudne postupke i da „preseca kao poglavica“, smatrajući da su ti slučajevi pravno rešeni.

„Mi, koji se bavimo pravom, znamo da je on veoma slab pravnik, ali on na sadašnju poziciju nije ni došao jer su ljudi procenjivali kakav je on pravnik“, naveo je Gajić.

Novinar nedeljnika NIN Vuk Cvijić rekao je da je Obradović uhapšen kao terorista ili vodja narko-klana.

„Obradović ima dete od osam godina i on je bio otac na službenom putu. Istovremeno, neki drugi očevi žive u zlatnom dobu, kao Branko Stefanović, otac ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, i to naročito od kada je otišao u penziju“, rekao je Cvijić.

Cvijić je dodao da je firma GIM, koju je zastupao Branko Stefanović, od „Krušika“ dobijala naoružanje po diskontnim cenama, gotovo jednakim proizvodnoj ceni, a potom ga prodavala po mnogo višim cenama.

„GIM je za tri godine povećao neto dobit za 3.150 puta, a državno preduzeće SDPR je smanjilo neto dobit za 77 odsto. Branko Stefanović je i od svog sina dobio dozvolu da proizvodi oružje. Branko Stefanović predstavlja GIM, a Vučić odgovara na nešto što niko ne tvrdi, a to je da je Branko Stefanović vlasnik GIM-a“, istakao je Cvijić.

