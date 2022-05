General Mojsilović: Milenko Pavlović je uzor mladim generacijama Vojske Srbije

U Valjevu je održan pomen pilotu pukovniku Milenku Pavloviću, komandantu 204. lovačkog puka Vojske Jugoslavije, koji je poginuo u borbi 4.maja 1999. godine tokom NATO agresije.

Tog dana komandu da poleti dobio je jedan od mlađih oficira, ali mu to Pavlović nije dozvolio, izvukao ga je iz kokpita rečima da ako treba neko da gine, onda će onda to on, a ne deca.

