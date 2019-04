Glumci iz „Balkanske međe“: Ćutali su dok su Šiptari rušili crkve, a sad im smeta istina

View this post on Instagram

Sava Centar je spreman za eksplozivnu snagu Balkanske međe! Publika u Moskvi je uplakana izlazila nakon ruske premijere: sa nestrpljenjem iščekujemo večerašnje reakcije! Vidimo se u 20.30 časova u Sava Centru! U bioskopima od 21.marta #balkanskamedja #film #savacentar #premijera #bikovic #beograd #srbija #miodragradonjic #milenaradulovic #kosovo #radojicic #1999 #nato