Godinu dana od uvođenja vanrednog stanja čeka nas novo zaključavanje?

Na današnji dan, pre godinu dana, zbog korona virusa proglašeno je vanredno stanje na nivou cele Srbije. Odmah sutradan zatvoreni su vrtići, škole, fakulteti, teretane, i prekinuta su sportska dešavanja. Bolnice je počela da čuva vojska, a uvedeno je i kažnjavanje svih koji prekrše izolaciju…

Usledio policijski čas

Zabrana kretanja bila je na snazi od prvog dana vanrednog stanja, ali se vreme zabrane izlaska menjalo – prvo je bilo zabranjeno od 20 časova do pet ujutru biti napolju, a onda je produžena.

Najpre je postojala kao preporuka, a potom je 18. marta prvi put uveden policijski čas od 20 časova do 5 ujutro narednog dana, dok je starijima od 65 godina u gradskim sredinama i osobama starijim od 70 godina u seoskim područjima bilo potpuno zabranjeno kretanje van domova.

Već od 22. marta produžen je na period od 17 do 5 sati, zabranjeno je i okupljanje u parkovima, na javnim površinama i rekreacija na otvorenom. Od 28. marta doneta je nova mera koja se odnosila na slobodu kretanja vikendom – kretanje je bilo ograničeno od 15 časova popodne do 5 ujutru.

U aprilu su vlasti odlučile da okupljanja građana pre svega po izletištima ograniče dugim policijskim časovima tokom vikenda. Prvi takav je trajao 60 sati, od 10. aprila uveče do 13. aprila u ranim jutarnjim satima, da bismo najdužu zabranu kretanja imali za Uskrs, u periodu od 17. do 21. aprila, i to čak 84 sata.

Odmah po njegovom završetku doneta je odluka da ubuduće policijski čas, tokom kojeg važi zabrana izlaska građana na ulice (sa izuzetkom onih koji imaju dozvole) bude malo skraćen, pa je počinjao svakog dana od 18 časova.

Treći „vikend pod katancem“ imali smo od 24. do 27. aprila i on je trajao 59 sati, dok je za prvomajske praznike zabrana izlaska važila od 30. aprila do 2. maja.

Ukidanjem vanrednog stanja i policijskog časa, prestala je zabrana kretanja za starije od 65 godina, uz preporuku lekara da se uzdržavaju socijalnih kontakata.

Od 8. maja u Beogradu je počeo da radi gradski prevoz, ali samo za zaposlene i uz poseban režim ulaska u vozila.

Na snazi je do danas ostala preporuka za držanje fizičke distance, obavezno nošenje zaštitnih maski i rukavica.

Kako je najavljeno juče posle konsultacija premijerke Ane Brnabić sa članovima medicinskog dela Kriznog štaba, novi sastanak biće održan danas kada bi trebalo da se zna koje će biti to nove restriktivne mere.

