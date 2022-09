Grad nastavlja s uklanjanjem nelegalnih objekata

BEOGRAD – Grad Beograd nastavlja sa uklanjanjem nelegalnih objekata nakon najave gradonačelnika Aleksandra Šapića da će biti odlučan da stane na put „divljoj” gradnji i uzurpaciji javnih površina.

Nakon rušenja nelegalnih objekata na Avali, danas je organizovano uklanjanje perionice za automobile koja je bez dozvole izgrađena na zemljištu u vlasništvu države.

Veliki bespravno podignuti objekat nalazi se u Novom Beogradu, u Ulici Vladimira Popovića, a investitor je za sada nepoznat.

Kako je u izjavi za Beoinfo precizirala rukovodilac građevinske inspekcije Sekretarijata za inspekcijske poslove Nataša Ivanović Jokanović, auto-perionica je na zemljištu koje je javna svojina, u vlasništvu Republike.

„U konkretnom slučaju, u julu ove godine investitor je bespravno, to jest bez građevinske dozvole i prijave radova gradio objekat. Inspekcija je odmah izašla na teren i zatvorila je gradilište znakom, trakom i donetim rešenjem o zatvaranju gradilišta. Zatim je doneto i rešenje o uklanjanju objekta i rešenje o izvršenju. Investitor je imao pravo i mogao je sam da ukloni objekat u određenom roku, ali on to nije učinio, zbog čega smo pristupili rušenju“, navela je Ivanović Jokanović.

Navela je i da je podneta krivična prijava protiv investitora jer postoji osnovana sumnja da je prekršen član 219 Krivičnog zakonika.

Ivanović je istakla da Sekretarijat za inspekcijske poslove daje prioritet zaštiti javnog interesa, bezbednosti ljudi, dece, okoline, imovine i objekata, te da poručuje da se ne isplati graditi bespravno jer investitor mora da snosi sve troškove rušenja. „Takođe, apelujemo da se zida po zakonu, s građevinskom dozvolom, jer će u suprotnom investitori biti krivično gonjeni i odgovarati pred nadležnim tužilaštvom“, kazal je Nataša Ivanović Jokanović.

(Tanjug)

