Grad prihvatio predlog da postane deo projekta „Tri plus“

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Beorgada Goran Vesić izjavio je danas, da je među nešto više od 3.000 predloga građana, koji su pristigli tokom javne rasprave o budžetu grada, bio i predlog da Beograd postane deo deo programa „Tri plus“ koji predstavlja podršku porodicama sa troje i više dece, što je, ističe, prihvaćeno.

Vesić je za TV Pink rekao da je reč o projektu koji postoji u nekim delovima zemlje, a u okviru kojeg porodice sa troje i više dece ostvaruju popuste u određenim radnjima, što je vid podrške koju im država pruža.

„Pozvao sam predstavnike te nevladine organizacije pošto sam video te predloge, razgovarali smo. Beograd će sledeće godine ući u tu asocijaciju, što znači da će porodice u Beogradu sa troje i više dece moći da koriste sve popuste, koje inače koriste porodice u mnogim delovima Srbije“, rekao je Vesić.

On je podsetio da predloženi budžet za narednu godinu iznosi oko 143 milijarde dinara, te dodao da je ovo prvi budžet u čijem kreiranju na neki način učestvuju građani.

Kako je rekao, nekoliko stotina predloga je uvršteno u budžet, neki su već bili u planu preduzeća, za neke će se tek raditi planovi, dok za pojedine grad nije nadležan, ali će biti prosleđeni institucijama koje su nadležne za određena pitanja.

„Svi građani koji su poslali predlog dobiće odgovor od grada, da znaju da je neko razmatrao i ozbiljno se time bavio“, rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, više od 30 odsto predloga građana bilo iz domena komunalne infrastrutkure, 27 odsto predloga iz oblasti socijalne i dečje zaštite, 18 odsto se odnosilo na saobraćaj, zatim na obrazovanje…

Jedan od predloga bila je obnova Zelenog venca, dodao je Vesić.

„Građani su predlagali da se BG voz produži do Pančeva i Stare Pazove, što nije u nadležnosti Beograda, ali možemo o tome da pričamo sa tim opštinama, jer je veliki broj ljudi koji žive u tim mestima, a rade u Beogradu“, naveo je Vesić.

Među predlozima je i da se tramvaj uvede na levu obalu Dunava kroz Borču, za koji Vesić kaže da nije nerealan.

„Trenutno radimo na planu generalne regulacije šinskog sistema, određene su trase metroa, sada odredujemo stanice. Radi se na širenju tramvajske mreže. Tim planom smo predvideli da se tramvajska mreža proširi od Bogoslovije prema Makiškom polju, a 2021. godine gradimo novi most na Adi Huji. Stoga smo došli do zaključka da bi tramvaj mogao preći most na Adi Huji i spustiti se na levu obalu Dunava“ objasnio je Vesić.

Tako da to što sada izgleda kao nemoguće, moglo bi da bude ostvarivo za pet-šest godina, rekao je Vesić.

On je naveo da je budžet grada 2013. godine bio 565 miliona evra, što znači da je danas on više od dva puta veći, dok je zaduženje grada tri puta manje, kao i da je prosečna plata u Beogradu 2013. godine bila 465 evra, a do kraja ove godine biće, kaže, skoro 600 evra.

Vesić je dodao da će vozni park GSP-a biti osvežen, a Beograd dobiti nova vozila, čime se, kaže, približavamo evropskim standarima, ali i podvukao da je neophodno da građani koji koriste ovaj vid javnog prevoza redovno kupuju karte.

(Tanjug)