Građani za sada više za to da se Stari most premesti u „Ušć

BEOGRAD – U anketi o sudbini Starog savskog mosta, objavljenoj na sajtu Grada Beograda, do sada je učestvovalo oko 6.000 građana od kojih je veći broj glasao za predlog da taj most bude premešten u park „Ušće“, a da se izgradi novi pešačko-biciklistički most koji bi povezivao Novi Beograd i Adu Ciganliju.

Tu varijantu je podržalo oko 3.500 građana, precizirao je za Tanjug glavni urbanista Beograda Marko Stojčić i pojasnio da ona podrazumeva da se Stari savski most premesti u park „Ušće“ i da taj prostor postane kulturno mesto i sećanje na most, obzirom na njegov značaj u istorijskom smislu, a da ispod mosta budu novi kulturno-komercijalno-turistički sadržaji.

Na taj način bi, kako je dodao, bio upotpunjen prostor u parku „Ušće“, imajući u vidu njegovu veličinu i plan da se u narednom periodu dodatno ozeleni i upotpuni, pre svega, rekreativnim sadržajima.

Stojčić je naveo da prva varijanta podrazumeva i izgradnju novog pešačko-biciklističkog mosta između bloka 70a i Ade Ciganlije.

Druga opcija je da se na tu lokaciju premesti Stari savski most i da bude isključivo pešačko-biciklistički most, naveo je Stojčić i dodao da je taj predlog podržalo oko 2.500 građana.

„Kroz različite ekonomske analize utvrdili smo da obe ponuđene varijante koštaju otprilike isto – između 14 i 15 miliona evra“, naveo je Stojčić.

Još je, kaže, rano da se prognozira konačan ishod glasanja budući da je planirano da anketa traje do 15. decembra.

„Ima još vremena, rano je da prognoziramo konačan ishod. Radujemo se što je veliki broj ljudi već glasao i očekujemo da taj broj bude bar još tri puta veći. Nadamo se da će tako biti jer što se više građana bude izjasnilo biće nam lakše da sprovedemo ovaj projekat pošto ćemo biti sigurni da smo izabrali pravu varijantu“, dodao je Stojčić.

